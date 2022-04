Locali per rappresentazioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Locali per rappresentazioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TEATRI

Significato/Curiosita : Locali per rappresentazioni

Favorevoli, ogni rappresentazione di dimensione finita è una somma diretta di rappresentazioni irriducibili: tali rappresentazioni si dicono semisemplici...

Teatro e la città, torino, einaudi, 1977. sul teatro italiano del novecento: alessandro martini, teatri e teatri d'opera in italia tra le due guerre mondiali... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 aprile 2022

Altre definizioni con locali; rappresentazioni; locali tà termale presso Ravenna; Bella locali tà tra Savona e Imperia; locali tà che sorge alla foce del Livenza; Si usa per anestesie locali ; rappresentazioni grafiche, illustrazioni; rappresentazioni teatrali; rappresentazioni di tessuti nelle arti figurative; Successive rappresentazioni ; Cerca nelle Definizioni