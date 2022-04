La lega che si ribellò contro Roma nel 91 a.C - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La lega che si ribellò contro Roma nel 91 a.C. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ITALICA

Significato/Curiosita : La lega che si ribello contro roma nel 91 a.c

Della plebe nel 91 a.c., si fece difensore della causa italica, avanzando proposte di legge a favore dell'estensione della cittadinanza romana a tutti i socii...

Significati, vedi italica (disambigua). coordinate: 37°26'30.47n 6°02'41.62w / 37.441798°n 6.044894°w37.441798; -6.044894 italica (in latino italica) era un'antica... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 aprile 2022

Altre definizioni con lega; ribellò; contro; roma; Un collega di Gemito; Scioglimento del lega me matrimoniale; lega no i muscoli alle ossa; Impero sconfitto a Lepanto dalla lega Santa; Si ribellò alla Rivoluzione Francese; La città ligure che si ribellò a Genova nel 1625; Lo stato che si ribellò all'URSS nel 1956; Comunicano con la torre di contro llo; Un complotto contro chi detiene il potere; contro lla la velocità della connessione ing; Incontro concesso da un personaggio importante; roma nzi con assassini; Per gli antichi roma ni era 1049; Tra le più celebri ville di roma ; Famoso roma nzo avventuroso di Henry Rider Haggard; Cerca nelle Definizioni