Isola rinomata per il rum - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Isola rinomata per il rum. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : GIAMAICA

Significato/Curiosita : Isola rinomata per il rum

Di resistenza in mezzo al fumo (ovviamente vincendo). si dice che bevesse rum mischiato con polvere da sparo e che la sua barba fosse così lunga che egli...

Il sovrano della giamaica coincide con quello del regno unito di gran bretagna e irlanda del nord: attualmente la regina della giamaica è elisabetta ii... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 aprile 2022

