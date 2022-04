Indicava la provincia sulla targa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Indicava la provincia sulla targa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SIGLA

Significato/Curiosita : Indicava la provincia sulla targa

Articolo 17 imponeva la fissa apposizione di una targa, riportante il nome del proprietario e il numero di licenza comunale, sulla fiancata sinistra degli...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi sigla (disambigua). la sigla è la lettera iniziale di una parola o l'insieme delle lettere iniziali... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 aprile 2022

Altre definizioni con indicava; provincia; sulla; targa; Sigla che indicava l'ex Repubblica di Salò; Quelle rosse indicava no i militari britannici; Termine desueto con cui s'indicava i non udenti; indicava parità nelle ricette; Fa provincia con Cesena; La ex provincia con Porto Cervo; Centro di sport invernali in provincia di Pistoia; La provincia con la Grigna; Girano sulla brace; Il pezzo più presente sulla scacchiera; Il moto sulla battigia; Anticamente montato sulla prua delle navi; Sulla targa del legale; Pesce dal quale si ottiene la bottarga ; targa commemorativa fissata nei marciapiedi; Sorregge una targa stradale; Cerca nelle Definizioni