L incrocio dei pali nella porta del calcio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L incrocio dei pali nella porta del calcio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SETTE

Significato/Curiosita : L incrocio dei pali nella porta del calcio

Spazi stretti e di inserirsi nella difesa avversaria durante le azioni offensive. incrocio dei pali : parte della porta composto da palo e traversa (detto...

Disambiguazione – "sette" rimanda qui. se stai cercando altri significati di sette, vedi sette (disambigua). 7 (sette, indoeuropeo *sept; cf. latino septem... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 aprile 2022

Posizione di incrocio degli arti: braccia __; Un animale che è incrocio di due specie; Sorge all incrocio dei due rami del Lago di Como; In mezzo... all incrocio ; Una gara sportiva con il titolo in pali o; È famoso il suo pali o; Ci sono quelle papali e quelle al tribunale; Più che comprensibili, lapali ssiani; nella torta e nella focaccia; Si ballava nella Belle epoque; nella blusa e nella tuta; Non può mancare nella bussola; Con il piercing lo si porta un po dappertutto; Il gentle__ sa comporta rsi; Si porta al collo; La porta che dà sul giardino; Antonio, allenatore di calcio ; Uno dei due gironi del campionato di calcio ; I colori della squadra di calcio del Palermo; Può esserlo un breve testo o un campo da calcio ;