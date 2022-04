Si è imbarcato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si è imbarcato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Si e imbarcato

imbarcato è un tipo di velivolo militare in grado di operare, oltre che dalla terraferma, anche da una nave portaerei in mezzo al mare. il termine è generalmente...

Militari è un grado, come marinaio di 3ª classe, marinaio di 2ª classe, marinaio, marinaio di 1ª classe. in italia i marinai di professione sono immatricolati...