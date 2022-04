Hanno la regina ma non il re - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Hanno la regina ma non il re. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : API

Significato/Curiosita : Hanno la regina ma non il re

Biblici e nel corano non viene mai chiamata per nome, ma solo come regina di saba o regina del sud. per la tradizione etiope il suo nome era machedà,...

Osservatorio terrorismo api – codice aeroportuale iata dell'aeroporto civile di apiay (colombia) api – codice iso 639-3 della lingua apiaká api (o apis) – personaggio... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 aprile 2022

Altre definizioni con hanno; regina; hanno la buccia oleosa; I confini di hanno ver; hanno un mozzo in mezzo; Che non hanno opposizioni; La regina sposa di Amenofì IV; Solo la regina fa il volo di nozze; Forma di governo con re e regina ; regina tra i pampini; Cerca nelle Definizioni