Hanno la buccia oleosa - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : AGRUMI

Significato/Curiosita : Hanno la buccia oleosa

Formulati in veicolo sub-oleoso possano esplicare una certa azione "citotropica" anche sulla buccia di molti frutti e quindi che la loro persistenza, proprio...

Contiene il lemma di dizionario «agrume» wikimedia commons contiene immagini o altri file sugli agrumi aa.vv., gli agrumi, coordinamento scientifico di eugenio... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 aprile 2022

