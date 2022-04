Un gusto per chewing gum - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un gusto per chewing gum. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CANNELLA

Significato/Curiosita : Un gusto per chewing gum

Da un colore diverso. inizialmente il chewing-gum, una volta scoppiato il pallone, si attaccava facilmente al volto, con conseguenti problemi per toglierlo...

Disambiguazione – "cannella" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi cannella (disambigua). la cannella o (desueto) cinnamomo (cinnamomum... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 aprile 2022

