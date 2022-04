La Grande è in Cina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La Grande è in Cina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MURAGLIA

Significato/Curiosita : La grande e in cina

la grande cina (cinese semplificato: ; cinese tradizionale: ; pinyin: dà zhonghuá dìqu) è un termine con il quale ci si riferisce collettivamente...

Disambiguazione – "grande muraglia" rimanda qui. se stai cercando la struttura dell'universo, vedi grande muraglia (astronomia). la grande muraglia (t, s, chángchéngp)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 aprile 2022

