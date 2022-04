Grado di durezza che si dà all acciaio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Grado di durezza che si dà all acciaio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TEMPRA

Significato/Curiosita : Grado di durezza che si da all acciaio

La durezza di dieci minerali numerati progressivamente da 1 a 10, tali che ciascuno è in grado di scalfire quello che lo precede ed è scalfito da quello...

Cercando l'automobile, vedi fiat tempra. voce principale: trattamenti termici degli acciai. il trattamento di tempra o tempera in generale consiste nel...

