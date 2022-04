Il gioco... di certe costruzioni della finanza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il gioco... di certe costruzioni della finanza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : SCATOLE CINESI

Significato/Curiosita : Il gioco... di certe costruzioni della finanza

1710. con la costruzione della cappella, virtualmente, può dirsi concluso il periodo di costruzione di versailles sotto il re sole, costruzioni che riprenderanno...

Concetto finanziario, vedi scatole cinesi (finanza). con la locuzione scatole cinesi si indica una collezione di scatole di grandezza crescente, che... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 aprile 2022

