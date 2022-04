Si getta nel Rodano nei pressi di Lione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si getta nel Rodano nei pressi di Lione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SAONA

Significato/Curiosita : Si getta nel rodano nei pressi di lione

Intellettuale e universitario si estende all'estremità sud-ovest del lago lemano, sulle due rive del rodano, nel cuore di una conca chiusa e circondata...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi saona (disambigua). la saona o sona(in francese saône) è un importante fiume dell'est della... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 aprile 2022

