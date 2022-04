Formavano le orde di Attila - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Formavano le orde di Attila. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : UNNI

Significato/Curiosita : Formavano le orde di attila

Abbia fermato attila mostrandogli il crocifisso). dopo l'incontro attila tornò indietro con le sue truppe senza pretese né sulla mano di onoria, né sulle...

Disambiguazione – se stai cercando il nome di persona norvegese, vedi unni (nome). gli unni erano un popolo guerriero nomade, proveniente dalla siberia meridionale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 aprile 2022

Altre definizioni con formavano; orde; attila; La formavano le mura; La formavano tre manipoli; In dieci formavano una legione romana; formavano legioni romane; Fiume che attraversa Tolosa e Borde aux; Norde uropeo come il pittore Edvard Munch; Pianta con cui si creano robuste corde ; È cinto da corde ; Lo era anche attila ; Calarono con attila ; Scesero in Italia guidati da attila ; Scesero in Italia al comando di attila ; Cerca nelle Definizioni