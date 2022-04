Ha la forma della suola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha la forma della suola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ORMA

Significato/Curiosita : Ha la forma della suola

Storici con le regioni della catalogna e dei paesi baschi. di solito hanno una tela o di cotone o tessuto più pregiato e una suola flessibile in corda o...

Lingua orma – lingua del popolo orma, varietà della lingua oromo francisco mariano de orma (1777-1841) – politico e rivoluzionario argentino adolfo orma (1863-1947)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 aprile 2022

