Un fondo che si coltiva - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : PODERE

Significato/Curiosita : Un fondo che si coltiva

Il podere (in latino fundus) è l'unità fondiaria elementare di una società rurale, che comprende tutte le strutture necessarie per l'insediamento e la... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 aprile 2022

È in fondo , al moderno fattorino, fa ridere; Ha il punto più profondo al largo dell isola di Cayman; fondo di corridoio; In fondo a nord; Per coltiva rla occorre sensibilità; coltiva zione di uva; Risultato di ciò che è stato coltiva to e mietuto; Un terreno da coltiva re;