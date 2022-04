Folti di peli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Folti di peli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : IRSUTI

Significato/Curiosita : Folti di peli

Capelli può essere sintomo di infiammazioni, infezioni e anche di disturbi nervosi, mentre l'irsutismo, ovvero peli troppo folti, può derivare da disfunzioni...

ispidi, irsuti poiché gli alberi hanno perso le foglie. ^ nel senso che sale verso le cime... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 aprile 2022

