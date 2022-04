Finisce nell urna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Finisce nell urna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : VOTO

Significato/Curiosita : Finisce nell urna

voto – giuramento religioso voto – il votico, una lingua uralica voti – popolo baltofinnico voto – comune spagnolo voto – la scelta espressa in un'elezione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 aprile 2022

Altre definizioni con finisce; nell; urna; Così si definisce un cielo grigio e perlopiù tetro; Si definisce così un fascio di rette incidenti; Charles, poeta autore de Il mondo non finisce ; Pesce che finisce in barile; Lo è il signore nell indirizzo; Nel fucile e nell a pistola; Per il volo nell a nebbia; L incrocio dei pali nell a porta del calcio; Lucertola notturna che si arrampica sui muri; L animata vita notturna dei giovani in città; Belva notturna con le orecchie a punta; Tutt altro che diurna ; Cerca nelle Definizioni