_ di fatto = relazione tra conviventi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: _ di fatto = relazione tra conviventi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : UNIONE

Significato/Curiosita : _ di fatto = relazione tra conviventi

Differenze tra matrimonio e unione civile (convivenza registrata) sono: i conviventi non possono scegliere un cognome comune; ai conviventi non è riconosciuto...

