La fata nella Cenerentola disneyana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La fata nella Cenerentola disneyana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : La fata nella cenerentola disneyana

Costringendo cenerentola a rimanere a casa. mentre cenerentola è sul punto di rinunciare alle sue speranze e ai suoi sogni, la sua fata madrina, la fata smemorina...

Adattamenti animati della disney, in cui è stata chiamata in italiano fata smemorina: cenerentola (1950), doppiata in originale da verna felton e in italiano...