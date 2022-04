Fare _ = avere fortuna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fare _ = avere fortuna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TREDICI

Le tredici colonie, note anche come tredici colonie britanniche o tredici colonie americane, erano un gruppo di colonie del regno di gran bretagna sulla...

Altre definizioni con fare; avere; fortuna; fare tto da vetrina; S intrecciano per fare panieri; Tra i presupposti per fare il pittore; Stare senza fare niente, essere sfaccendati; Può avere una mina rientrante; Essere molto irritati: avere un __ per capello; Un entrata che può avere un prezzo; Può avere un amministratore delegato; Infelice a causa della sua sfortuna ; Erano sfortuna ti quelli narrati da Lemony Snicket; Triste o poco fortuna ta; Natante di fortuna ; Cerca nelle Definizioni