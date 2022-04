Esposta alla brezza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Esposta alla brezza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ARIOSA

Significato/Curiosita : Esposta alla brezza

L'arioso è una forma musicale, per lo più operistica, in cui la linea vocale, pur condotta su versi sciolti come quelli normalmente musicati in stile recitativo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 aprile 2022

Altre definizioni con esposta; alla; brezza; Ampia e ben esposta ; esposta a benefici venti; Fu esposta da Giovanni Buridano intorno al 1320; esposta al sole; In mezzo alla confusione; Dalla nascita alla morte; Precede Stefano alla fine di ogni anno; Gli Statunitensi di Dalla s; Azienda riparatrice di parabrezza ; Un antico rito in cui ci si abbandona all ebbrezza ; La attenua la brezza ; D'estate la può portare una brezza marina; Cerca nelle Definizioni