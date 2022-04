L entrata patrimoniale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L entrata patrimoniale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : RENDITA

Significato/Curiosita : L entrata patrimoniale

Cercando lo stato patrimoniale inteso come forma di stato, vedi stato patrimoniale (forma di stato). in economia aziendale lo stato patrimoniale è uno dei documenti...

La rendita catastale è un valore che è attribuito ad ogni immobile, sia ai fabbricati che ai terreni. la rendita è quella media ordinaria che l'immobile... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 aprile 2022

Altre definizioni con entrata; patrimoniale; entrata in un contratto per successione; Un entrata che può avere un prezzo; Opposta all entrata ; Sinonimo dì entrata ; Gli è stato liberalmente assegnato un bene patrimoniale ; L insieme dei documenti che descrivono la situazione patrimoniale dell azienda; C'è coniugale ma anche patrimoniale ; Il complesso patrimoniale ;