Disfarsene, buttare tutto _ - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Disfarsene, buttare tutto _. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : A MARE

Significato/Curiosita : Disfarsene, buttare tutto _

Lungo utilizzato significa letteralmente "paura di buttare", dall'inglese to dispose, "gettare", "buttare", "disfarsi (di qualcosa)", con il suffissoide -fobia...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi mare (disambigua). il mare è una vasta distesa di acqua salata, idrograficamente connessa con... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 aprile 2022

Si getta in mare, ma non per disfarsene ; Piazzare un prodotto oppure disfarsene ; Un rasoio da buttare ; Foglio da buttare ; Come un prodotto... da utilizzare e buttare ; buttare qua e là; Non del tutto free; Ricavare tutto il possibile; tutto il seguito di un noto personaggio; Iniziano tutto e facilmente;