È detto leone d America - Cruciverba

Soluzione 4 lettere : PUMA

Significato/Curiosita : E detto leone d america

Disambiguazione – "leone" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi leone (disambigua). il leone (panthera leo linnaeus, 1758) è un mammifero carnivoro...

Disambiguazione – "puma" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi puma (disambigua). il puma (puma concolor (linnaeus, 1771)), chiamato anche... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 aprile 2022

È detto calla selvatica; Così è anche detto il judo; II vino oggi detto Friulano; Ferroviere addetto agli scambi; Celebre ministro di Napoleone ; Nave a vela simile al galeone ; Un mammifero come il leone ; Il protagonista de Il re leone della Disney; Un grande lago del Nordamerica ; Stato nordamerica no che confina anche con il Montana; Lo Stato nordamerica no con capitale Salem; La Paris milionaria america na;