Ha dato nome a un unità di misura - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha dato nome a un unità di misura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : NEWTON

Significato/Curiosita : Ha dato nome a un unita di misura

Un'unità di misura è una quantità prestabilita di una grandezza fisica che viene utilizzata come riferimento condiviso per la misura di quella grandezza...

– se stai cercando l'asteroide, vedi 8000 isaac newton. isaac newton (citato anche come isacco newton) (woolsthorpe-by-colsterworth, 25 dicembre 1642... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 aprile 2022

Altre definizioni con dato; nome; unità; misura; Declivio conto non ancora saldato ; Guidato re di motorini; Uno sfondato re nel gregge; Antico soldato di cavalleria; Santo nome di donna; Il nome di Putin; Il santo che dà il nome all ippodromo di Milano; Altro nome delle razze; unità monetaria bulgara; unità organizzativa nata nella Rivoluzione Russa; Lo è un sistema fatto da unità componibili; La monaca a capo della comunità religiosa; Eccessivamente prive di misura ; Quella cardiaca misura i battiti al minuto; Attenta misura zione di una quantità; misura orizzontale tra due estremi; Cerca nelle Definizioni