È croccante nel porcetto cucinato alla sarda - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : COTENNA

Significato/Curiosita : E croccante nel porcetto cucinato alla sarda

La cucina sarda è l'espressione dell'arte culinaria sviluppata in sardegna ed è caratterizzata dalla sua varietà, nonché dall'essersi arricchita nella...

La cotica o cotenna è la pelle del maiale. viene usata in cucina come alimento, entra come ingrediente principale in alcuni piatti tradizionali italiani... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 aprile 2022

Altre definizioni con croccante; porcetto; cucinato; alla; sarda; Bastoncini di pane croccante ; Una lattuga croccante ; Snack salato croccante e sottile ing; croccante per panna montata; Cucinano spesso i malloreddus e il porcetto ; Il gustoso riso cucinato nel forno; Non ancora cucinato ; È ottimo cucinato alla vicentina; cucinato con zucchero e aceto; Liquore simile alla tequila; Lo è una cavalla che ha poco fiato; Serviva al tipografo per intervalla re le parole; È alla sinistra di chi guarda il tramonto; La località sarda dove nacque Gramsci; Provincia sarda ; Torta salata sarda con anguille o carne; Costruzione tipica sarda