Cosmetico per guance - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cosmetico per guance. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : FARD

Significato/Curiosita : Cosmetico per guance

Far. il fard, anche detto blush (dall'inglese arrossire), è un cosmetico utilizzato per dare colore al viso, dando l'effetto di un aspetto più giovane...

Disambiguazione – se stai cercando il termine islamico, vedi far. il fard, anche detto blush (dall'inglese arrossire), è un cosmetico utilizzato per... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 aprile 2022

Altre definizioni con cosmetico; guance; cosmetico liquido per gli occhi ing; Un cosmetico per le ciglia; Un cosmetico multicolore per le palpebre; Un cosmetico per il viso; Piccola cavità su alcune guance sorridenti; Con le guance rosse; Infiamma le guance ; Pomello delle guance ; Cerca nelle Definizioni