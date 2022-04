La coppa in palio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La coppa in palio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PREMIO

Significato/Curiosita : La coppa in palio

Sorta, anche la qualificazione alle coppe europee; dal 2009, in palio c'è un posto in europa league. dal 1988, il club detentore della coppa acquisisce...

