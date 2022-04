La copia identica d un individuo ottenuta in un laboratorio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La copia identica d un individuo ottenuta in un laboratorio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : CLONE

Significato/Curiosita : La copia identica d un individuo ottenuta in un laboratorio

Trovato in un ceppo di escherichia coli: l'ecor1: e indica il genere batterico (escherichia), co la specie (coli), r il ceppo di laboratorio (ceppo ry13)...

Star wars: the clone wars è una serie animata statunitense realizzata in computer grafica, creata da george lucas e prodotta dalla lucasfilm animation... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 aprile 2022

Altre definizioni con copia; identica; individuo; ottenuta; laboratorio; Macchina che copia movimenti e gesti; Si scrive prima di copia re in bella; copia o riproduzione di un documento; La fotocopia trice... l ha resa meno utile; Il rapporto tra due suoni di notazione diversa ma di identica altezza; Una copia identica ; Copia geneticamente identica ; Una coppia identica ; Quello custode protegge l individuo ; Valore umano dato dall esistenza dell individuo ; individuo lontano dal branco: lupo __; Relativamente a un singolo individuo ; Decorazione ottenuta con ritagli e colla fra; La copia ottenuta ripassando sul segno; Copia di un individuo ottenuta in laboratorio; ottenuta con l’inganno; Insieme di strumenti da laboratorio trasparenti; Campione biologico per laboratorio lat; Emarginati... come virus in laboratorio ; Lavora in un laboratorio d analisi; Cerca nelle Definizioni