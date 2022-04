Le consonanti di zero - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le consonanti di zero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : ZR

Bulgara. secondo il criterio di sonorità, le consonanti bulgare si dividono in 16 coppie (sonora - sorda). la sola consonante senza una controparte sonora...

zr – simbolo chimico dello zirconio zr – codice hasc del comune di zrnovci (macedonia del nord) zr – codice vettore iata di aviacon citotrans (russia)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 aprile 2022

Altre definizioni con consonanti; zero; Scritta senza consonanti ; Le consonanti d avorio; In mezzo... alle consonanti ; Due consonanti in zuffa; Doppio zero è la più raffinata; Renato zero non l aveva considerato; Il Cantone svizzero che ha per capitale Delémont; Il maggior fiume svizzero ; Cerca nelle Definizioni