Consente di salire una rampa di gradini stando seduti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Consente di salire una rampa di gradini stando seduti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : SERVOSCALA

Significato/Curiosita : Consente di salire una rampa di gradini stando seduti

Vocalizzato in mer in cui "m" indica "luogo" e "r" l'atto di salire con il senso compiuto, perciò, di luogo in cui si sale, ovvero avviene l'ascensione. con...

Il montascale (anche servoscala) è un tipo di dispositivo che avvelendosi di un impianto meccanico viene utilizzato per consentire il trasporto di persone... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 aprile 2022

