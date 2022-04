Conducono a certi ingressi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Conducono a certi ingressi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SCALEE

Significato/Curiosita : Conducono a certi ingressi

Proteina della sub unità a viene espressa da una cellula, riesce a formare canali che conducono il na+ in una modalità regolata dalla tensione elettrica (voltage-gated...

scalea (scalìa in calabrese, skalia in greco bizantino) è un comune italiano di 11 363 abitanti della provincia di cosenza in calabria. dista 92 km dal... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 aprile 2022

Altre definizioni con conducono; certi; ingressi; conducono trattative; Spesso quelle di fatto... conducono all ospedale; conducono elettricità; Monaci agostiniani che conducono unesistenza appartata; certi elementi tra tutti; Li sceglie il concerti sta; Ardenti come certi applausi; Purificatori come certi riti; Entrate, ingressi , aperture; Chiudono gli ingressi principali degli edifici; Gli ingressi ... dei sospetti; Spaziosi ingressi ; Cerca nelle Definizioni