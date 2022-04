Condannato all immobilità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Condannato all immobilità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : PARALITICO

Rifiutata, nel ii secolo d.c., da tolomeo, che era certo della centralità ed immobilità della terra nell'universo. il modello geocentrico delle sfere omocentriche...

La paraplegia è la condizione in cui la parte inferiore del corpo di una persona è affetta da paralisi motoria e/o carenza funzionale, associata a disturbi...

Altre definizioni con condannato; immobilità; Fu condannato a un inutile fatica; Fu condannato dal primo concilio di Nicea; condannato con ragione; condannato dal tribunale; Situazione di fermezza e immobilità ; Costringe all'immobilità ; L'immobilità del pistard; Cerca nelle Definizioni