La cittadina umbra con il tempio di Santa Maria della Consolazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La cittadina umbra con il tempio di Santa Maria della Consolazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : TODI

Significato/Curiosita : La cittadina umbra con il tempio di santa maria della consolazione

di santa maria maddalena. beatificata da papa urbano viii nel 1626, è stata proclamata santa da papa leone xiii nel 1900. molta parte della vita di rita...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi todi (disambigua). todi è un comune italiano di 15 803 abitanti della provincia di perugia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 aprile 2022

Altre definizioni con cittadina; umbra; tempio; santa; maria; della; consolazione; Una cittadina della Svizzera; cittadina posta a sud-ovest di Firenze; cittadina laziale sui Monti Aurunci; È poco meno d una cittadina ; Quella umbra è in Puglia; Abitante di una città... anche umbra o Inferiore; Nativi di una località umbra con un famoso duomo; La città umbra dominata dalla Rocca di Albornoz; tempio funebre che contiene spoglie illustri; tempio __, in Gallura; Lo stile del tempio di Segesta; Il tempio dei buddisti; Impero sconfitto a Lepanto dalla Lega santa ; E composta di sessanta primi; Un minuto ne conta sessanta ; La santa protettrice di Palermo; Una maria e un Maximilian dello scherno; Una cantante come maria Callas; Moneta d argento che ricorda maria Teresa; Discepola di Gesù detta anche maria di Magdala; Il nome della Mannino; I saggi e immortali personaggi della Terra di Mezzo, creati da Tolkien; La città della Basilicata con i caratteristici Sassi; Il figlio della famiglia Simpson dei cartoon; Quello di consolazione lo riceve chi non ha vinto; Il premio di consolazione di un gioco a estrazione; consolazione , sostegno; Cerca nelle Definizioni