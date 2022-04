La città che fronteggia Ponza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La città che fronteggia Ponza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : GAETA

Significato/Curiosita : La citta che fronteggia ponza

Di ponza, dove fu catturato e condotto prigioniero a genova. liberato grazie a filippo maria visconti, si ricongiunse con gli aragonesi e fronteggiò i...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi gaeta (disambigua). gaeta è un comune italiano di 19 618 abitanti della provincia di latina... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 aprile 2022

