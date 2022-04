Cattiva erba che infesta i campi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cattiva erba che infesta i campi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : GRAMIGNA

Significato/Curiosita : Cattiva erba che infesta i campi

Dizionario «gramigna» wikimedia commons contiene immagini o altri file su gramigna wikispecies contiene informazioni su gramigna gramigna, su treccani... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 aprile 2022

cattiva abitudine; Perversa, cattiva ; Avversa, cattiva ... per il poeta; Più che cattiva ; Verba __ , scripta manent; erba detta anche lappa; erba aromatica con foglie aghiformi; Lombardi di Cantù o erba ; Un insetto da disinfesta zione; infesta no le paludi della Florida; Un erba tenace e infesta nte; Insetti che infesta no le cucine; Un uomo nei campi ; Quelle del campi doglio sono rimaste nella storia; Uno dei due gironi del campi onato di calcio; Estrazioni di campi oni di terra o ghiaccio;