Le capta l antenna - Cruciverba

Soluzione 4 lettere : ONDE

Una antenna televisiva o antenna tv è un particolare tipo di antenna utilizzata nelle telecomunicazioni e specializzata nella ricezione del segnale radio...

Le onde radio o radioonde, in fisica, sono radiazioni elettromagnetiche, appartenenti allo spettro elettromagnetico, nella banda di frequenza compresa...

