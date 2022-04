Le bidonville di certe metropoli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le bidonville di certe metropoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : BARACCOPOLI

Significato/Curiosita : Le bidonville di certe metropoli

Tipi di baraccopoli si trovano in numerose aree del mondo e le denominazioni locali sono spesso entrate nell'uso comune per indicare le baraccopoli di una... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 aprile 2022

Altre definizioni con bidonville; certe; metropoli; E' lo stesso di bidonville ; Il gioco... di certe costruzioni della finanza; Luogo di incerte zza; Cronicamente allargate, come certe vene; Lo sono certe danze di Johannes Brahms; Attraente e corruttrice come una metropoli ; metropoli canadese sul lago Ontario; La metropoli con il celeberrimo Central Park; La metropoli tana londinese; Cerca nelle Definizioni