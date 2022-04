Il bianco lo si trova al Po lo, il bruno no - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il bianco lo si trova al Po lo, il bruno no. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ORSO

Significato/Curiosita : Il bianco lo si trova al po lo, il bruno no

All'orso polare il titolo di carnivoro terrestre più grande del mondo; nonostante l'areale dell'orso bruno si sia ristretto e in alcuni luoghi si sia addirittura...

Disambiguazione – "orso" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi orso (disambigua). gli ursidi (ursidae fischer de waldheim, 1817) sono una... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 aprile 2022

