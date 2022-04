È bianca o nera a seconda degli scopi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È bianca o nera a seconda degli scopi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : MAGIA

Significato/Curiosita : E bianca o nera a seconda degli scopi

La magia bianca è un tipo di magia così denominata perché contrapposta a quella nera; a differenza di quest'ultima essa è mossa in linea teorica da intenzioni...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi magia (disambigua). con il termine magia si intende una tecnica che si prefigge di influenzare o... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 aprile 2022

Altre definizioni con bianca; nera; seconda; degli; scopi; Lo stato slavo con la bandiera rossa, bianca e blu; Sono i più grandi amici di bianca neve; L ha bianca chi può decidere; Aiutano bianca neve; Il movimento che ha genera to la musica rap; È venera ta a Czestochowa, in Polonia; Strong Genera ting Set; Che ha avuto un sonno rigenera nte; La seconda meninge; La seconda moglie di Nerone; Frequenta la seconda media; La seconda moglie dell imperatore Nerone; Il materiale degli LP; Ai lati degli occhi; L atterrare degli uccelli; La Venere degli Egizi; Una lunga trasmissione TV a scopi benefìci; Microscopi che particelle di luce; Precisa gli scopi d una società; scopi non sempre confessabili; Cerca nelle Definizioni