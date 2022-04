Bella località tra Savona e Imperia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Bella località tra Savona e Imperia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : DIANO

Significato/Curiosita : Bella localita tra savona e imperia

al confine amministrativo con la provincia di imperia, tra le insenature di capo mele (a levante) e capo mimosa (a ponente), alla foce del torrente...

diano marina (a maina de dian o dian in ligure) è un comune italiano di 5 799 abitanti della provincia di imperia in liguria. il territorio di diano marina... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 aprile 2022

