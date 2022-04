Associazioni simili alle ONLUS - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Associazioni simili alle ONLUS. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ONG

Significato/Curiosita : Associazioni simili alle onlus

Grave difficoltà. si configura come associazione di volontariato onlus nuovi orizzonti (no-profit) e come associazione internazionale privata di fedeli nuovi...

Una organizzazione non governativa (ong) è un'organizzazione senza fini di lucro che è indipendente dagli stati e dalle organizzazioni governative internazionali... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 aprile 2022

Altre definizioni con associazioni; simili; alle; onlus; associazioni come le ONLUS; associazioni Cristiane Lavoratori Italiani; Le associazioni che promuovono il turismo locale; associazioni di gente pia; Esseri dei boschi nordici simili a orchi; Lo fece erigere a Trieste Massimili ano d Austria; Tessuto con filati di colori simili ma diversi; Ha bacche dal sapore aspro, simili ai mirtilli; L alle stisce il pittore; L Inzaghi che alle na l Inter; Il prefisso con le bombole sulle spalle ; Scava galle rie nel legno; Associazioni come le onlus ; Una onlus per l’ambiente; Sono simili alle onlus ; Sono come le onlus ; Cerca nelle Definizioni