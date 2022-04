Si applicano sotto la pelle di cani e gatti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si applicano sotto la pelle di cani e gatti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MICRO CHIP

Significato/Curiosita : Si applicano sotto la pelle di cani e gatti

Versioni precedenti era l'area di contatto del chip. il mantenimento della stessa area di contatto rende la micro-sim compatibile con i precedenti lettori sim... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 aprile 2022

Altre definizioni con applicano; sotto; pelle; cani; gatti; Si applicano sulle pareti dei bagni; Grappette che si applicano agli scarponi da montagna; Si applicano caldi; Le banche lo applicano sui prestiti; Software che digitalizza un testo sotto dettatura; La scritta che compare sotto la foto del ricercato nell ufficio dello sceriffo; sotto le giacche degli anni 80; sotto posto a tributi; Località della Francia meta di tanti pelle grinaggi; Squalo con la pelle molto ruvida; Macchia rossastra permanente sulla pelle ; pelle della testa: cuoio __; Simulacro di nativi americani ; Annusare per i cani ; Diffuso marchio di cibi per cani ; Si dice che il tabagista accani to fumi come loro; Bei gatti a strisce; Mamma gatta ne Gli Aristogatti ; Palla di lana amata dai gatti ; gatti na di casa; Cerca nelle Definizioni