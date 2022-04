Si applicano alle maniche lise - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si applicano alle maniche lise. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TOPPE

Significato/Curiosita : Si applicano alle maniche lise

Luogotenente del primo. sulle divise dei membri del club sono applicate delle toppe (patch) assimilabili ai gradi applicati alle uniformi militari che ne indicano... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 aprile 2022

