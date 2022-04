Antico, vecchio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Antico, vecchio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Antico, vecchio

Disambiguazione – se stai cercando la bibbia ebraica, vedi tanakh. antico testamento (o anche vecchio testamento o primo testamento) è il termine, coniato e quindi...

Ad multos annos (per molti anni) è una forma augurale in latino, di origine cristiana, usata nella liturgia e rivolta per tre volte dal vescovo consacrato...