L anticipazione della trama d un film - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L anticipazione della trama d un film. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : L anticipazione della trama d un film

Presidente della warner, tom lassally, il seguito ideale di batman & robin. per il nuovo film era già stato formulato un titolo, darknight. la trama avrebbe...

Il termine spoiler (afi: ['spiler]; dall'inglese to spoil, "rovinare") è spesso usato in ambito cinematografico per segnalare un testo che riporta delle...