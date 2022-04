Andare di porto in porto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Andare di porto in porto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : NAVIGARE

Significato/Curiosita : Andare di porto in porto

porto cesareo (pronuncia pòrto ceàreo, cisaria in dialetto salentino) è un comune italiano di 6 194 abitanti della provincia di lecce in puglia. località...

La navigazione è l'insieme di tecniche usate per determinare la posizione e la rotta di una nave. come pratica, essa fa parte di una serie di conoscenze... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 aprile 2022

Altre definizioni con andare; porto; porto; Fanno andare ovunque; Possono essere a mano o andare in stiva; Mandare via ogni sospetto; andare pianissimo: a __; Il rapporto tra due suoni di notazione diversa ma di identica altezza; Aeroporto di Milano in provincia di Varese; Il dittatore porto ghese che instaurò l Estado Novo; Famoso santuario situato in porto gallo; Il rapporto tra due suoni di notazione diversa ma di identica altezza; Aeroporto di Milano in provincia di Varese; Il dittatore porto ghese che instaurò l Estado Novo; Famoso santuario situato in porto gallo; Cerca nelle Definizioni