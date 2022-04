Abitano il capoluogo del Friuli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Abitano il capoluogo del Friuli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : UDINESI

Significato/Curiosita : Abitano il capoluogo del friuli

/pe'rua/, ascolta[·info]; è un comune italiano di 163 824 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia e della regione umbria. rifondata dagli etruschi...

Forma del doppio cornetto. i piatti della cucina udinese si trovano nelle sopravvissute osterie udinesi. fra i dolci, tipici sono la gubana e gli strucchi... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 aprile 2022

