Wilhelm, il maresciallo tedesco che nel 45 firmò la resa della Germania - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Wilhelm, il maresciallo tedesco che nel 45 firmò la resa della Germania. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : KEITEL

Significato/Curiosita : Wilhelm, il maresciallo tedesco che nel 45 firmo la resa della germania

Formalmente sciolta dopo la resa incondizionata della germania del 7 maggio 1945. dalle ceneri delle forze armate dell'impero tedesco, a partire dal 1919 si...

Harvey keitel (new york, 13 maggio 1939) è un attore e produttore cinematografico statunitense. keitel nasce a brooklyn, distretto di new york, il 13... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 27 aprile 2022

